Soylu TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını yaptı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi kapsamında Mevlana Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan proje sergisinin açılışını yaptı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış programına, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yanı sıra Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, Ak Parti ilçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ergin, Belediye Meclis Üyesi Cuma Barutçu, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin stantlarını gezen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, projelerle ilgili bilgi aldı. Projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Soylu, başarılar diledi. TÜBİTAK Bilim sergisinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Projeye emek veren öğretmenlerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bilimin eğlenceli taraflarını ön plana çıkararak ‘Her fikir değerlidir’ ilkesi ile öğrencilerimizi, araştırmaya, incelemeye ve üretmeye sevk eden bilimsel fuarlar, geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa edecek evlatlarımızı bilime teşvik ettiği için önemli bir etkinliktir çünkü, ülke olarak tek bir kurtuluşumuz var, o da üretmek. Eğer üretmezsek güçlü olamayız, güçlü olamazsak da bu coğrafyada ayakta kalma şansımız yok yarının Türkiye’si sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

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