Haliliye'nin dört mahallesinde yol çalışması

Haliliye Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında 4 mahallede yol yapım çalışmalarını devam ettirirken, bölge sakinleri hizmetten duydukları memnuniyetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Fen işleri müdürlüğü, üst yapı çalışmalarını asfalt, kilitli beton parke taşı döşeme, stabilize, yol bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Atatürk ve İmam Bakır Mahallelerine kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yürüten ekipler, kırsalda ise Payamlı ve Aşağı İçkara Mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak, yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor. Fen işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, program dahilinde çalışmaların mahalle mahalle devam edeceği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.