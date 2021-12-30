Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı kırsal Mızra Mahallesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.B. (50) idaresindeki 63 MB 3186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü A.B., 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.B., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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