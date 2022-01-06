Siverek’te sokak hayvanları yararına masa tenisi turnuvası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerinde katıldığı masa tenisi turnuvası düzenledi.

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve barınak oluşturmak amacıyla masa tenisi turnuvasının finali yapıldı. Düzenlenen final karşılaşmasına Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Milli Eğitim Şube müdürleri ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İlçe Kaymakamı Gölbaşı ile Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu final karşılaşmasında öğrencilerle masa tenisi oynadı. Turnuva sonunda öğrencileri anlamlı çalışmadan dolayı tebrik ettiler.

Sokak hayvanlarının korunması ve kollanması amacıyla örnek çalışmaya imza atıkları için öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, benzeri çalışmalara destek olacaklarını belirtti. Masa tenisinde ki amaçlarının kış aylarında sokakta aç kalan hayvanlara yardım etmek olduğunu söyleyen okul müdürü Çetin Yar, “ Bununla beraber sokak hayvanlarına yardım ederek, öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak ve hem de masa tenisi turnuvası yaparak öğrencilerimizin spora ilgilerini artırmaktır. Turnuvaya çok güzel bir ilgi oldu, finalde de İlçe Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve misafirlerimiz katılarak ciddi katkıda bulundular, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Okullumuzda yaptığımız faaliyet amacına ulaştı diyebiliriz. Buradan elde ettiğimiz gelirle de sokak hayvanları için yem ve barınma yerleri için kullanacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

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