Eyyübiye’de çalışmalar yerinde incelendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapım çalışmalarında sona gelinen modern kapalı semt pazarını inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Direkli Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden ve kısa bir süre sonra açılışı yapılarak bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak olan kapalı semt pazarını, belediye başkan yardımcısı İbrahim Dağ ve teknik ekiple birlikte inceledi. Mahalle sakinlerinin en büyük taleplerinden biri olan kapalı semt pazarı yapım çalışmalarında sona gelindi. Bin 600 metre karelik alanda yapım çalışmaları süren pazar yerinin hemen bitişiğinde ise zabıta karakolu yapılacak.

Semt pazarındaki çalışmaları inceleyen ilçe Belediye Başkanı Kuş, modern kapalı semt pazarının Ocak ayının sonunda bölge sakinlerinin hizmetine gireceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.