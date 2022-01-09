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Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

DHA

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında teröristlerce menfeze döşenen el yapımı patlayıcılarla düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerin cenazesi, yapılan törenin ardından memleketlerine gönderildi.
Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi. PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu sınır hattındaki güvenlik duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada, askeri araçta bulunan Piyade Teğmen Murat Alyakut (26), Onbaşı Enes Koç ve sözleşmeli er Ertuğrul Ulupınar şehit oldu. Saldırının ardından PKK/YPG hedefleri, topçu birlikleri tarafından ateş altına alınarak, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
CENAZELER 3 FARKLI İLE GÖNDERİLDİ
3 şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak tören için GAP Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, protokol üyeleri, güvenlik güçleri ile şehitlerin yakınları katıldı. Törende, şehit askerlerin tabutunun başında gözyaşı döken yakınları, protokol üyeleri tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın dua ettirmesinin ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Törenin ardından şehit Alyakut'un cenazesi Kahramanmaraş'a, şehit Ulupınar'ın cenazesi Mersin'e, şehit Koç'un cenazesi ise İstanbul'a gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-01-09 09:53:46

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