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Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu öldü

DHA

Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu öldü


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde rezistansla içerisinde su ısıttığı kovasının devrilmesi sonucu elektrik akımına kapılan Naile Kaplan (57) ile oğlu Ramazan Kaplan (20)  hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Kaplan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nail'e Kaplan kovanın içerisindeki suyu rezistans ile ısıtmak istedi. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle devrilen kovadan dökülen suyla temas eden Naile Kaplan ile oğlu Ramazan akıma kapıldı. Evden yükselen çığlıkları duyanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Naile ve Ramazan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-01-10 11:29:49

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