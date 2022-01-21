Şanlıurfa’da esnaf yüksek elektrik faturaları için DEDAŞ’ı protesto etti

Şanlıurfa’da esnaf, yüksek gelen elektrik faturaları için DEDAŞ’ı protesto etti.



Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki esnaf, elektrik faturalarının geçen yıla oranla iki kat yüksek geldiğini belirterek, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (DEDAŞ) protesto etti. Esnaf, cadde ortasına pankart açarak zamlar noktasındaki şikayetini dile getirdi. Grup adına açıklama yapan esnaf Savaş Eşsiz, “Burada esnaf arkadaşlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Urfa'nın en işlek caddesinde esnaflık yapıyoruz ama dayanacak gücümüz kalmadı. Benim geçen ay gelen faturam, bin 413 TL'dir. 23 Aralık 2021 yılı Perşembe günü bana gelen faturamdır. Şuan gelen 12 Ocak 2020 yılında gelen faturam ise 2 bin 360 TL'dir. Yani aynı kilovatı kullanıp bu kadar zam nasıl oluyor? Bu iş nasıl oluyor anlam veremiyoruz. Bütün buradaki esnaf arkadaşlara ihtarname gönderildi. Bu ihtarnamede ‘yüzde yirmi kilovata aşım yapılıyor, bunun için yükümlülüğünüz var, gelip kilovatınızı arttırın' denilmiş. Gelmezseniz de 5 kat fatura ödeyeceksiniz, diyor.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat cadde ortasında asılı kalan pankart, olay yerine giden polis ve zabıta ekiplerince sökülerek kaldırıldı. Polisin 'bu izinsiz bir eylemdir' uyarısı sonrası esnaf olaysız bir şekilde dağıldı.

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