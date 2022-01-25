Odunları tutuştururken dökülen tiner parladı: 4 yaralı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.

Olay, Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen işçiler, bir tenekeye odun koyup yakmak istedi. Bir işçi de tutuşması için odunların üzerine tiner döktü. Dökülen tinerin parlaması ile 4 işçi yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 işçi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-01-25 13:29:20



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