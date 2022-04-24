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Enderun usulü teravih namazı geleneği Şanlıurfa’da yaşatıldı Osmanlı geleneğindeki Enderun teravih namazı Şanlıurfa'da yaşatıldı

İHA

Enderun usulü teravih namazı geleneği Şanlıurfa’da yaşatıldı Osmanlı geleneğindeki Enderun teravih namazı Şanlıurfa'da yaşatıldı

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen programla Osmanlı geleneğindeki Enderun teravih namazı, Şanlıurfa'da ilk kez yaşatıldı.
Haliliye Belediyesi tarafından Şanlıurfa’da Enderun usulü teravih namazı geleneği yeniden yaşatıldı. Kültür ve sosyal işleri müdürlüğü tarafından ramazanın ilk gününden bu yana düzenlenen etkinlikler ile vatandaşlara unutulmaz akşamlar yaşatan Haliliye Belediyesi, bu kez Osmanlı geleneğindeki Enderun usulü teravih namazı coşkusuyla vatandaşları buluşturdu. İlahi, salavat ve tekbirlerle beş ayrı makam icra edilerek kılınan Enderun usulü teravih namazı, İlahi sanatçısı Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu tarafından Mevlana Camii’nde kılındı.
Osmanlı’da bir gelenek olan Enderun usulü teravih namazı atmosferini Haliliye’de yaşattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye’de Ramazan bir başka güzel diyoruz. Haliliye’deki tasavvuf konserimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün bizleri onurlandıran, Şanlıurfa’da da göz doktoru olarak çalışma yapmış olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ertuğrul Soysal’a çok teşekkür ediyoruz. Bakanım da Ramazan Şanlıurfa’da bir başka güzel, mutlaka geleceğim dedi. Bugün buradaki atmosferi hep birlikte kendisiyle teneffüs ediyoruz. Burası bir mevlevihane külliyesi, bir mevlevi kültürü burada yaşatılacak. Kasım Hafız hocama ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyoruz. Bizler belediyeler olarak nasıl ki farklı konularda hizmetinizdeysek, sosyal etkinliklerle de emirlerinizde, dualarınızda olmaya, gönüllerinize dokunmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte birbirimize dua edeceğiz. Bugün, burada aramızda bulunan değerli hocalarım, fisebilillah bedelsiz bir şekilde aramızda bulunuyorlar. Urfa’dan bir selam üzerine buraya geldiler. Çok değerli Sami Savni Özer, Mehmet Kemiksiz, Mustafa Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Alphayta, Ahmet Uzunoğlu, Ramazan Kutlu ve Bilal Demiryürek hocalarıma teşekkür ediyorum. Ramazan Haliliye’de dolu dolu yaşanır, bir başka güzel yaşanır” dedi.
Şanlıurfa’da düzenlenen program ile ilk kez Osmanlı geleneğindeki Enderun usullü teravi namazını kılan vatandaşlar, birer konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.
Haliliye Belediyesi tarafından yeniden yaşatılan Enderun usulü Teravih Namazı geleneğinin ardından sahne alan tasavvuf müziği sanatçıları Sami Savni Özer, Mehmet Kemiksiz, Mustafa Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Alphayta, Mevlidhan Ahmet Uzunoğlu, Ramazan Kutlu ve Bilal Demiryürek seslendirdikleri ilahilerle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren Ramazan Konserinde vatandaşlar seslendirilen ilahilere eşlik ederken, etkinlik alanında meyan şerbeti ve çeşitli ikramlar yapıldı.
Etkinlikte ise Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.
Program, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan duaların ardından sona erdi.

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