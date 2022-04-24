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Halfeti’nin simgesi karagül çiçek açtı Karagül su kenarına kurulan serada turistleri ağırlıyor

İHA

Halfeti’nin simgesi karagül çiçek açtı Karagül su kenarına kurulan serada turistleri ağırlıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentleri arasında yer alan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde karagül çiçek açtı. Halfeti’yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, ilçenin sembolü olan gülleri su kenarına kurulan teşhir serasında görebiliyor.
Doğal yapısı ve tarihi dokusuyla her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Halfeti’de karagül sezonu açıldı. Karagül yılda sadece iki defa çiçek açıyor. Tomurcuk halindeyken siyah olan güller, zamanında toplanıp kurutulduğunda siyah kalmaya devam ediyor. Tam açtıklarında ise kırmızıya yakın bir renge dönüşen güller, kolonya, parfüm gibi kozmetik ürünlerin yanı sıra çikolata ve reçellerde de kullanılıyor.
Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turist, Halfeti’nin doğasının yanı sıra karagülünü de merak ederek ilçeyi ziyaret ediyor. Tekne turu yaparak bir kısmı sular altında kalan tarihi yapıları görme imkanı bulan turistler, Halfeti Belediyesi tarafından kurulan teşhir serasını da ziyaret edip karagülü dalında görme fırsatı elde ediyor.

Karagülden birçok ürün elde ediliyor
İlçede kurulan teşhir serasında karagül yetiştirdiklerini ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Saklı cennet Halfeti’miz hem Şanlıurfa‘nın, hem bölgenin hem de Türkiye’nin önemli destinasyonlarından bir tanesi. Biz tabii hem tarihi yapımızla hem de doğasıyla ve endemik türleriyle ön plana çıkan bir ilçeyiz. Burada tabii bizim en önemli sembollerimizden bir tanesi karagül ve dünya üzerinde sadece Halfeti’de yetişmektedir. Halfeti’de kendisini bize siyah olarak göstermektedir. Bu anlamda da biz Halfeti Belediyesi olarak bu serayı turistlerimizin gelip yerinde karagülü görmeleri için yaptık. Tabii çalışmamız sadece bununla kalmadı. Biz karagülün paketlenip satılmasının yanında kolonya, parfüm, çikolata, reçel gibi ürünler de yaparak turistlerimize sunuyoruz, sunma fırsatımız oluyor. Bu da hem ilçenin turizm hareketliliğine hem de turizm ekonomisine ciddi katkı sunmaktadır” dedi.

Bölgede yeşilgül de yetişiyor
Endemik çeşitliliğin çok yüksek olduğu ilçede geçen yıl karagülün coğrafi işaretini aldıklarını söyleyen Albayrak, “Bizde sadece karagül değil, endemik olarak yeşilgül ve Mezopotamya sümbülü de yetişmektedir. Biz Halfeti’nin bu endemik çeşitliliğine vurgu yapmak için geçtiğimiz ay bir koku festivali gerçekleştirdik. Festivalde 6 kilometrelik bir parkurda yürüyüş gerçekleştirdik ve bu parkur esnasında dünyada sınırlı bir alanda yetişen Mezopotamya sümbülünü görme fırsatımız oldu. Akabinde bu parkur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Geçen yıl karagülün coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdik. Bunun da karagülün tanıtımına, karagül ile ilgili ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ciddi katkıları olmaktadır" diye konuştu.

Başka yerde ekildiğinde kırmızı rengini kaybediyor
Karagülün Halfeti dışında bir yerde ekildiğinde siyah rengini koruyamadığın dile getiren Başkan Albayrak, “Fransa’dan gelen turistlerle konuşma fırsatı bulduk. Onlara dünyada sadece burada yetiştiğini söylediğimde çok şaşırdılar. Tabii onlar da Halfeti’nin dışında aynı şekilde siyah açıp açmadığını merak ettiler. Ben de onlara dünyada sadece Halfeti’de siyah açtığını söyledim. Halfeti dışına çıktığında kadifeye yakın bir kırmızı renkte kendisini bize gösteriyor. Halfeti bölgedeki en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. 2019 yılında 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. Karagül serasının yapılması, karagülden ürünler yapılması, bu ürünlerin bizim turistik çarşımızda satılması, turizm anlamında ilçemizde ciddi bir hareketliliğe sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.
Halfeti’yi gezmeye gelen yerli turistler ise, “Aslında sosyal medyadan hep takip ediyoruz, çok da seviyoruz. Halfeti’yi merak ettik. Karavancıyız, geziyoruz. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Seyir tepelerinden baktık. Birazdan tekne turuna çıkmak istiyoruz. Burası çok şirin, çok sevimli bir yer. Biraz önce karagül kolonyası aldık. Biraz da bize bahsettiler ama karagül serası güzel bir yer. Sanırım güller sonradan kararıyormuş” dedi.
Bir başka turist ise, “Karavancı arkadaşların rehberliğinde buraya geldik ama öğrenmediğimiz çok şeyi öğrendik. Mesela karagül kolonyası. Birçok kişi gitmenize bile gerek yok demişlerdi ama biz ona rağmen geldik. Aslında Halfeti’nin reklamının iyi yapıldığını düşünmüyoruz. Çünkü ülkemizde birçok insanın Halfeti’den haberi bile yok. Bu güzelliğin bir şekilde daha iyi tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. İki saat önce geldik, yukarıda seyir terasındaydık ve buraya yeni indik. Şimdi yeni başladık, ilk kez de burayı gördüğümüz için çok da bildiğimiz bir şey değildi, bir şey öğrenmiş olduk” diye konuştu.

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