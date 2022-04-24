Sokaktaki yangın vanası çalındı Yangın musluğunun çalıma anları güvenlik kamerasında

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokakta bulunan yangın söndürme vanası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Şahsın yangın vanasını çuvala koyup götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece geç saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi 59. Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi belediyeye ait sokaktaki yangın vanası çalındı. Sabah saatlerinde yangın vanasının yerinde olmadığını fark eden mahalleliler, durumu polise bildirdi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık anlarını anbean izledi. Gece saatlerinde sokağa gelen bir kişinin vanayı bir çuvala koyup götürdüğünü tespit etti.

Ekipler hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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