Şanlıurfa´da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 4 işçi, dumandan etkilenirken, park halindeki araç ise hurdaya döndü.
2'nci Organize Sanayi Bölgesi´ndeki tekstil fabrikasında, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Depoda bulunan tekstil ürünlerini kurtarmak isterken 4 işçi, dumandan etkilendi. İşçilere ambulansta sağlık görevlilerince müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinesiyle duvarlarını yıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikada park halinde olan araç ise yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-04-25 13:16:10
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