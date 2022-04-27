Şanlıurfa’da Kadir Gecesi coşkusu yaşanıyor

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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesindeki camiler, Kadir Gecesi dolayısıyla ibadet etmek isteyenlerin akınına uğradı.

Hz. İbrahim'in doğduğu mekanın da bulunduğu tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde iftara saatler kala yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar camilerde Kur'anı Kerim okuyup dua ederken, bazı camilerde hatim duası yapıldı.

Balıklıgöl'e Kadir Gecesi dolayısıyla çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğunluk oluşturması bekleniyor.

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