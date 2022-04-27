Şanlıurfa’da öğrenciler trafik haftasını kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim merkezinde 01 ile 07 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolları Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Her yıl 0107 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolları Trafik Haftası Şanlıurfa’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Çocuk Trafik eğitim merkezine gelen öğrenciler, burada trafik haftasını kutladı.
Trampetlerle trafik hastası kutlaması yapan öğrencilere, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Trafik eğitim programına katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.