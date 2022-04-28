Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ViranşehirMardin karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Veysel Düzce (18) yönetimindeki 47 AZ 678 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Mehdi Şekerci'nin (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Düzce ile İbrahim Halil S. (14) ise ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Düzce de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.