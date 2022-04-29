Beyazgül basın mensuplarıyla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte görev yapan yerel ve ulusal televizyon ile gazete ve internet sitesi temsilcileriyle geleneksel iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Beyazgül, kentte sürdürülen çalışmaları değerlendirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gazete, televizyon, radyo ve internet haber sitelerinde görev yapan basın mensuplarıyla geleneksel iftar programında bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından basın mensupları Şanlıurfa’da yürütülen hizmetler, devam eden projeler ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e sorular yöneltilirken Başkan Beyazgül basın mensupları tarafından sorulan soruların tamamını cevapladı.

Şanlıurfa’ya hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’nın turizmine yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek trambüs, hobi bahçesi, Kültür ve Turizm Yolu, Özdiker Kuyumcular Çarşısı konularında gazetecilerin kente dair merak ettiği soruları yanıtladı.

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