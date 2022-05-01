Karbel Karaköprü Belediyespor: 2 - Mardin 1969 Spor:0

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 33. hafta maçında sahasında Mardin 1969 Spor’u 20 mağlup ederek ligdeki yerini garantiledi

TFF 3. Ligde Şanlıurfa’yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 33. hafta maçında sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor’u 20 gibi net bir skorla mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekibin iç sahadaki son maçında rakibini yıkan gollerini 40. dakikada Umut Dilek ve 77. dakikada penaltıdan Halil Yılmaz kaydetti.

Maçın genelinde kontrolü elinde tutan Karaköprü Belediyespor aradığı golü devre bitmeden golcü futbolcu Umut Dilek’in kafa vuruşu ile bulurken, devreye 10 önde gidildi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren kırmızı siyahlı ekip 77. dakikada kazanılan penaltı atışını Halil Yılmaz ile değerlendirerek farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor sahasındaki sezonun son iç saha maçında Mardin 1969 Spor’u 20 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Karbel Karaköprü Belediyespor 44 puanla grupta 10. sıraya yerleşti. Karaköprü ekibi sezonun son maçında haftaya Ofspor deplasmanına gidecek.

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