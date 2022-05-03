İlçe Jandarma Komutanından şehit ailesine ziyaret

Siverek İlçe Jandarma Komutanı şehit ailesini ziyaret etti.

Siverek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, şehit ailelerine gerçekleştirdiği bayram ziyaretlerini sürdürüyor. Bayramın ikinci gününde Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Eskihan Kırsal Mahallesi’nde bulunan Şehit Kadri Garhan’ın baba evine ziyaret gerçekleştiren Yüzbaşı Mustafa Deniz, şehidin babası Şevket, annesi Zara Garhan ve kardeşleriyle yakından ilgilendi.

Devletin daima şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Siverek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, “Şehit aileleri bizim emanetimizdir. Onları koruyup kollamak yardımına koşmak vazifemiz” dedi.

Gerçekleştirdiği ziyaret için Yüzbaşı Deniz’e teşekkür eden şehit babası Şevket Garhan, “Bu ziyaret bizim için anlamlı. Aradan yıllar geçmesine rağmen acımızı paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren ziyarete Siverek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz’e, Dağbaşı Karakol Komutanı Assubay Üstçavuş Sefa Öztürk, Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Aslan ve Astsubay Masum Batan eşlik etti.

Bayram ziyaretine Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haşim Beyaz Geyik de katıldı.

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