Şanlıurfa’da restoran ve kafeler dijitalleşiyor

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde hazırlanan eğitim tırı, Haliliye ilçesindeki Abide Kavşağı civarında konuşlandı. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay ve bazı odaların temsilcileri, tırı ziyaret etti. Çalışmayla restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor. Tırda "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğrenme imkânı buldu. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 Samsung T290 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.

Esnaf, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesinin Şanlıurfa’da hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesiyle eğitimlerin verileceği tır, yarına kadar Şanlıurfa'da olacak.

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