Karaköprü’de parklar yaza hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki parklarda çimlendirme, çim biçme ve onarım çalışması yaparak parkları yaz aylarında vatandaşların rahatlıkla kullanması için hazırlıyor.

Karaköprü Belediyesi ilçeye her yıl yeni yeşil alanlar kazandırırken, mevcut yeşil alanlarda da bakım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yeni parklarda çimlendirme çalışması gerçekleştirirken, mevcut parklarda mevsim çiçekleri ekimi, çim biçme, park oturma ve oyun grupları onarımı gibi çalışmalarla parkları yaza hazırlıyor. Yaz aylarında vatandaşların sıcak havalarda dinlenmesi için hazırlanan parklarda çim biçmenin yanı sıra ışıklandırma ve lavabolarda gerekli onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Vatandaşların parkları en konforlu şekilde kullanımına önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ekiplere tüm parklarda sorun kalmaması adına çalışmaları hızlandırmaları talimatı verirken, yeni yapılan parkların da yaz aylarına yetişmesi için çaba gösterilmesini istedi.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha önce de parklarda mevsim çiçekleri ve ağaç ekim çalışması gerçekleştirmişti.

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