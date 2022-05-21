Eyyübiye'de dış mekan fotoğrafçılarını sevindiren çalışma

Tarihi Urfa Kalesi, Halilürrahman Gölü, Dergah, Eyyüp Peygamber Makamı gibi yüzlerce mekana ev sahipliği yapan Eyyübiye Belediyesi, fotoğraf meraklılarının tablo gibi fotoğraflar çekebileceği bir parkı daha hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Haleplibahçe Mahallesinde bulunan Kurtuluş Parkı’nda yeni bir düzenleme yapan Eyyübiye Belediyesi, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan parkta yer alacak nostaljik otomobillerle şehre yeni bir hava katacak.

Bölgede yaşayan vatandaşların vakit geçirmesi için yürüme yolları, oturma bankları ve aydınlatma sistemleri yenilenen parktaki çalışmaları birim amirleriyle birlikte yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, burada halkla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren yeşil alana olan sevdalarının gereğini yaptıklarını ifade eden Başkan Kuş, Kurtuluş Parkı’ndaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmaya başladıklarını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla modern bir parkı hem Eyyübiye hem de Şanlıurfalıların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Tosbağa veya vosvos olarak da anılan eski model Volkswagen arabaların yer alacağı park düzenlemesinin, özellikle dış mekan foto çekimlerinde vazgeçilmez bir nokta olması bekleniyor.

Tarihi Urfa sokaklarından başlayıp, çarşılar, Balıklıgöl platosu, Urfa Kalesi, Haleplibahçe Nekropolü, Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Müzesi gibi çok sayıda fotoğraflık alanın devamı olacak Kurtuluş Parkı’nın yaklaşık iki ay sonra hizmete sunulması planlanıyor.

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