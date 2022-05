Haliliye’de Karşıyaka Kompleksi görkemli törenle açıldı

Do Kwon'a soruşturma

Haliliye Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesine kazandırılan ve içerisinde kapalı semt pazarı, otopark, spor sahası, zabıta müdürlüğü, mahalle muhtarlığı ve caminin yer aldığı Karşıyaka Kompleksinin resmi açılışı görkemli tören ile geçekleşti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatleri arasında bulunan Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı ve Spor Kompleksi düzenlenen açılış tören ile hizmete açıldı. Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Karşıyaka Mahallesi'nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların başladığı Karşıyaka Kompleksinin açılışı, mehter takımı ve halk oyunları gösterisi ile başladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Açılıştan açılışa koşacağız” diyerek, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Canpolat, “Valimiz Urfa’da açılışlarla başladı. Bu da Haliliye’mize nasip oldu. Bizler burada, seçildiğimiz günden itibaren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere yerel yönetimlerimizle Şanlıurfa’mızı, Haliliye’mizi güzelleştirmek adına gece gündüz demeden, özellikle de kronikleşmiş işleri çözmeye gayret ediyoruz. Şu anda Karşıyaka Mahallemizdeyiz. Karşıyakalı kardeşlerim iyi bilirler, burada semt pazarı yoktu. Sokakta yazın güneşte, kışın soğukta Pazar alışverişi yapıyorlardı. Bizler göreve geldikten sonra çok güzel bir tesis çizimini gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir kapalı alan, hemen karkasında zabıta müdürlüğü ve yine çocuklarımızı düşünerek halı saha ve bir hayırseverimizler birlikte caminin temelini attık, inşasını gerçekleştiriyoruz. Açılıştan açılışa koşacağız. Geçtiğimiz günlerde Göbeklitepe Parkımızı açtık. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimiz de bitmek üzere, en kısa süre açılışını gerçekleştireceğiz. Sancaktar Kompleksimizin yüzde 90’ını bitti, inşallah onu da açacağız ve akabinde Ahmet Yesevi Kompleksine geçeceğiz. Ağustosa ayında inşallah Bakanımızın da katılımıyla 118 dönümlük Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tabi ki bu gücümüzü sizden ve Cenabı Allah’tan alıyoruz. En önemlisi de Liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan ve değerli Bakanlarımızdan, Milletvekillerimizden alıyoruz. Sizin bize göstermiş olduğunuz teveccüh, bizim size hizmet aşkımızı kamçılamaktadır. Biz sizlerle hemhal olmaya, dertlerinizle derlenmeye, inşallah bir bir de çözmeye gayret ettiğimizi ifade eder, bize vereceğiniz güvenle inşallah Haliliye’mizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağımızı belirtmek isterim. Katılımlarından dolayı bütün haziruna tekraren teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Haliliye’de sosyal belediyecilik noktasındaki çalışmalara vurgu yapan ve takdir eden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, "Haliliye Belediyemizin sosyal hizmetlerine, ben gelirken çok hayran kaldım. Sosyal belediyecilik ne demek, her birimize tekrar bunları hatırlattı. Ben İstanbul’dan geliyorum. Biz şu anda İstanbul’da buna hasret durumdayız. Yaşlılara evlerinde yardım etmeniz, öğrenci arkadaşlarımıza destek vermeniz, aşeviniz, her biri çok güzel hizmetler. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise kentteki ikinci gününde kurdele ile göreve başladığını belirterek, Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti. Vali Ayhan, “Urfalılar, bizi duayla karşıladılar. Sultan Şehri Sivas’tan Peygamberler Şehri Urfa’ya geldik. Önemli olan aşkla, şevkle, birlik ve beraberlikle bu kente hizmet etmektir. Belediyecilikte çok güçlü bir değişi oldu. İnsanın ve yaşamın olduğu her alanda hizmet vermeye başladılar. Bundan dolayı Urfa gibi güzel bir memleketimizin ikinci gününde kurdele ile göreve başlamak nasip işidir. Demek ki bol bol kurdele keseceğiz, bol bol hizmetleri hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Göbeklitepe, turizm, en başta da eğitim üzerine çalışmalar yapacağız. Haliliye Belediyemizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçe belediyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmeti kullanacak olan Karşıyakalı hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum, Rabbim nice güzel hizmetlerde buluşmayı nasip etsin” diye konuştu.



Şampiyon sporculara kupaları takdim edildi

Açılış konuşmaları sonrası Haliliye Belediyespor bünyesinde yetişen ve katıldıkları şampiyonalarda derece alarak kentin gururu olan sporculara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Törenin ardından ise protokol tarafından kesilen kurdele ile Karşıyaka Kompleksinin resmi açılışı gerçekleşti.



150 gence bisiklet hediye edildi

Açılış alanında Haliliye Belediyesi tarafından belirlenen 150 yetim çocuğa ise bisiklet hediye edildi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

