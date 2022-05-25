Şanlıurfalı ve Amerikalı öğrencilerin mektup arkadaşlığı 23 yıldır sürüyor

Suriye’ye komşu Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eğitim gören Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde bulunan Horace Mann Scholl’da okuyan öğrencilerin mektup arkadaşlığı 23 yıldır devam ediyor.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, ABD’nin Boston eyaletinde bulunan Horace Mann Scholl’da okuyan öğrencilerle mektup kardeşliği başlattı. Öğrenciler arasında başlayan mektuplaşma hediyeleşmeye dönüştü. Kıtalar arası başlayan dostlukta öğrenciler birbirlerine hediye göndermeye başladı.

Horace Mann Scholl’da okuyan öğrenciler, Şanlıurfa’daki arkadaşlarına çikolata gönderdi. Amerika’dan gelen çikolata jestine Şanlıurfalı öğrenciler de yöreye özgü isot, lokum, Türk kahvesi ve sucuk göndererek cevap verdi. Okul Müdürü Haydar Fırathan tarafından 2009 yılında 200 öğrenci ile başlayan proje çerçevesinde yaklaşık 10 bin Türk ve Amerikan öğrencileri mektup arkadaşlığı yaptı. Amerika’daki akranlarına mektup gönderen Şanlıurfalı öğrenciler, bir gün Amerika’daki arkadaşlarıyla buluşmanın hayalini kuruyor.

Okul müdürü Haydar Fırathan, öğrencilerin mektup arkadaşlığının yıllardır devam ettiğini belirterek, “Bu sürecimiz 2009 Aralık ayında başladı. Taşıma merkezli bir köy okuluyduk Suriye sınırında, Eğrice İlk ve Orta Okulu olarak. Bize oradan taşıma merkezine gelen 17 köyden çocuklar vardı. Bu çocukların hemen hemen hepsiyle Amerika’daki okulun öğrencileriyle görüştürmeye, mektuplaştırmaya devam ettirdik. Bu süreç 1213 yıl oldu. O sırada 8. Sınıf olan şimdi üniversite mezunu, öğretmen ya da herhangi bir başka meslek mensubu bunlar o mektuplaştıkları ve ısrarla devam ettirdikleri arkadaşlarla artık dijital ortamda, sosyal medya da görüşüyorlar, konuşuyorlar ara ara haberlerini alıyorum” dedi.

Koordinatör Öğretmen Metin Geçilmez ise “Öğrencilerimiz mektuplaşmayı yapıyoruz. Arkadaşları ile yazışıyor, İngilizcelerini geliştiriyorlar. Hem kendi kültürlerini tanıtıyorlar hem de onların kültürlerini tanımaya çalışıyorlar. Arkadaşlığı projesi aslında çok yaygın bir proje, çok defa ülkemizde yapıldı, herkes yapıyor. Öğrencilerimiz gelen mektupları çözüyorlar ne yazdıklarını anladıktan sonra Türkçe mektup yazıyorlar. Öğrencilerimiz mektupların için çeşitli hediyeler koyuyorlar. Onların Türkiye’ye davet ediyorlar onlarda bizim öğrencilerimiz davet ediyor. Öğrenciler somut işlemler döneminde ve mektubunda bir ruhu var ellerine aldıkları zaman görmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Amerika’daki öğrenci arkadaşlarını yazdıkları mektupla Şanlıurfa’ya davet ettiklerini anlatan öğrenciler, bir gün Amerika’ya gitmenin hayalini kurduklarını söyledi.

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