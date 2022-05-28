Eyyübiye kırsalında bahar şenliği

Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Taşıma Merkezli Okullar Arası 14. Bahar Şenliği ödül töreni, Kırk Mağara İlk ve Orta Okulunda düzenlendi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanması adına kırsaldaki öğrencilere yönelik organizasyonlara büyük önem veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, öğrencilerle bir araya gelerek bu tür desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Kırsalda eğitim gören öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımının sağlanması, kaynaşmaları ve eğitim öğretimde başarılarının artırılmasını hedefleyen Taşıma Merkezli Okullar Arası Bahar Şenliği çerçevesinde, bilgi yarışmaları, masa tenisi, dart, satranç, futbol ve voleybol turnuvaları, halk oyunları gibi etkinlikler düzenlendi. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi amacıyla düzenlenen bahar şenliği kapanış törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Kuş, uhuvvet yani kardeşliğin kaynaşma ile başladığını ifade ederek, “Uhuvvet sevgiyle, istişareyle başlar. Burada gördüğüm kadarıyla, servis şoförlerimize kadar herkes bu şenliğe dâhil olmuş. Onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, bahar şenliklerine katılan okulların öğrencileri, hazırladıkları tiyatro gösterileri, halk oyunları, sıra gecesi etkinliklerini sergileyerek büyük beğeni topladı. Kuş, program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalar ve çeşitli hediyeler ile bahar şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere günün anısına teşekkür plaketleri verdi.

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