Şanlıurfa’dan Birecik’e teknolojik yatırım

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik ilçesinde bulunan Mezbaha binasında iyileştirme ve yenileme çalışması başlattı. Son teknolojik cihazlarla donatılacak olan binada sağlıklı ve hijyenik ortamda kesim yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Koordinasyonun mevcut mezbahada yenileme çalışması başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik mezbahasında zemin güçlendirme çalışmasını sürdüren ekipler, binanın işlevselliğini yitiren ekipmanları modern teknik ekipmanlarla değiştiriyor, İdari bölümün seramik, Asma tavan çelik çalışmalarının da yapıldığı mezbahasında ayrıca padok dolgusu yapılıyor.

Mezbahada soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları onarılarak tekrardan hizmete sunulacak. Birecik Mezbahasında teknolojik ve hijyenik ortamda kesim işlemleri gerçekleştirilecek.

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