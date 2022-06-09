Şanlıurfa’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı Şanlıurfa polisi 29 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Toplam 150 polisin katıldığı operasyonda 29 adrese giden polis ekipleri, açılmayan kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 28 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.