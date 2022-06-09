Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar Akçakale kara yolunun Karataş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet O. yönetimindeki 33 TA 888 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 47 AAK 050 plakalı Mercedes marka tır, yol ayrımında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüleri ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri bölgede inceleme çalışması başlattı.

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