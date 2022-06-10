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Etek giyen kadın avukat, `Kürsünün arkasında anlatın´ denilince konuşmayı bıraktı

DHA

Etek giyen kadın avukat, `Kürsünün arkasında anlatın´ denilince konuşmayı bıraktı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA Müftülüğü tarafından `Çocuk yaşta ve zorla evliliklerle mücadele´ kapsamında organize edilen etkinliğe davet edilen Avukat Cemile Didem Karaboğa, bir din görevlisi tarafından eteğinin boyu nedeniyle `Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz´ diye uyarıldığını, bu nedenle de sahnedeki konuşmasını yarıda bırakıp salonu terk ettiğini belirten paylaşımda bulundu. Şanlıurfa Barosu olayı kınarken, Diyanet-Sen Şanlıurfa Şubesi´nden yapılan açıklamada, din görevlilerinin Avukat Karaboğa´ya nazik ve kibarca sunumunu kürsüden yapmasının daha uygun olacağının ifade ettiği ancak Karaboğa´nın bunu saldırı gibi algıladığını ve din görevlilerine suçlamalarda bulunduğu kaydedildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Müftülüğü tarafından bölgede sıkça görülen `Çocuk yaşta ve zorla evliliklerle mücadele´ kapsamında Milli Eğitim Konferans Salonu´nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe müftülüğün daveti üzerine Şanlıurfa Barosu´na kayıtlı Avukat Cemile Didem Karaboğa konuşmacı olarak katıldı. Avukat Karaboğa, sahnede konuşma yaparken salonun ön bölümünde oturan din görevlisi tarafından kendisine sözlü saldırıda bulunulduğunu öne sürüp konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.
Avukat Cemile Didem Karaboğa, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde, katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle `Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz´ dedi" ifadelerini kullandı.
BARODAN KINAMA
Şanlıurfa Barosu da konuya ilgili açıklama yaptı. Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "08.06.2022 tarihinde Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele eğitimleri kapsamında talep üzerine baromuzun görevlendirdiği Av. Cemile Didem Karaboğa, İl Müftülüğü personellerine eğitim esnasında katılımcılardan biri tarafından etek boyuna ve anlattıklarından dolayı sözlü saldırıya uğramıştır. Bunun üzerine meslektaşımız sunumunu tamamlayamamış ve bitirmek zorunda kalmıştır. İnsanların yaşam tarzına ve kıyafetine açıkça müdahale taşıyan bu saldırıyı kınıyor, bu zihniyete karşı meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.
DİYANET-SEN: OLAYLARI ÇARPITAN ZİHNİYETİ KINIYORUZ
Olayla ilgili Diyanet-Sen Şanlıurfa Şubesi ise yazılı bir açıklama yaptı. Olayların çarpıtıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"08.06.2022 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Konferans Salonu´nda `Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler Konusunda İl Müftülüğü Çalışanlarının Bilgilendirilmesi´ konulu eğitimde, iki bayan eğitimci tarafından program düzenlenmiş, ilk bayan sunumunu bitirdikten sonra Av. Cemile Didem Karaboğa, sunumunu yaparken din görevlilerimiz tarafından nazik ve kibarca avukat bayana sunumunu kürsüden yapmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Din gönüllüsü hocalarımız, birilerinin başörtüsüne `çağ dışı, yobaz, vb' ifadeler kullananlar, hakaret edenler gibi kesinlikle avukat hanıma, giydiği kıyafete hakarette bulunmamıştır. Ancak, avukat bayan bunu sanki saldırıymış, cinsel ötekileştirmekmiş gibi algılayarak ve Tüm Din Gönüllüsü hocalarımıza hakaret edercesine, o zaman sokağa da çıkmayın, ayrıca bu erken yaşta evliliği siz teşvik ediyorsunuz, deyip suçlamalarda bulunmuştur. Konu sosyal medyada, avukat hanımın kendi hesabında ve baronun kamuoyu açıklamasında sanki din gönüllüsü hocalarımız sözlü saldırıda bulunmuş ve yaşam tarzına müdahale etmiş gibi lanse edildi ve edilmeye çalışılıyor. Olayları çarpıtan zihniyeti ve görevlilerimizi medya üzerinden linç etme yaklaşımında bulunan zihniyeti kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-06-10 16:15:54

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