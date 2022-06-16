Viranşehir’de valiye şelengo ikram edildi

Viranşehir’e giden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’a belediyede sadece ilçede yetişen şelengo ikram edildi.

Viranşehir’de bir dizi temaslarda bulunan Vali Ayhan, daha sonra Viranşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından kapıda karşılanan Vali Ayhan, daha sonra toplantı salonuna geçti. Şeref defterini imzalayan Ayhan’a, Başkan Ekinci tarafından Viranşehir’de yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında brifing verildi.

Viranşehir ilçesinde 140 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi Projesine hayran kalan Ayhan, Millet Bahçesinin Viranşehir’e çok yakışacağını söyledi. Viranşehir’de yapılan diğer çalışmaları da takdirle karşılayan Ayhan, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Brifingin ardından Başkan Ekinci ve Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Karakış tarafından Vali Ayhan’a, Bölgesel Amatör Liginde Şanlıurfa’yı temsil eden Viranşehir Belediyespor’un kaşkolü hediye edildi.

Daha sonra başkanlık makamına geçen Vali Ayhan’a, ülkemizde sadece Viranşehir’de yetişen, dışı karpuz, içi kavun ve tadı ise salatalığa benzeyen şelengo ikram edildi. Başkan Ekinci, ziyaretin sonunda ise Vali Ayhan’a işlemeli ibrik hediye etti. Ziyaretlerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’a teşekkür eden Başkan Ekinci, Viranşehir’in gelişmesi ve kalkınması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Viranşehir İlçe Kaymakamı Önder Çengel’in de eşlik ettiği Vali Ayhan, daha sonra çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından belediye binasından ayrıldı.

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