Şanlıurfa’da 5 yıldızlı otel konforunda gençlik ve koordinasyon merkezi

Şanlıurfa’da gençliğe yönelik yatırım ve hizmetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençler için yaptırdığı 5 yıldızlı otel konforunda Gençlik ve Koordinasyon Merkezini hizmete sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu projelerden biri olan ve geçtiğimiz aylarda Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesinde hizmete sunulan Gençlik ve Koordinasyon merkezi gençlerin uğrak yeri haline geldi. Gençlik ve Koordinasyon Merkezi içerisinde, sporcuların konaklayabileceği alanlar, kurslar, masa tenisi, dart, antrenman alanı, spor alanları, yemekhane, dinlenme alanları, konferans salonu ile 150 kişilik sinema gösterim alanları bulunuyor.

Her hafta farklı bir okula ücretsiz sinema gösterimi

Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri Şanlıurfa’da gençleri spor ve farklı aktivitelerle buluşturmak için büyük bir çaba sarf eden Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber etti. Gençler için her detayın titizlikle planlandığı Gençlik ve Koordinasyon Merkezine gelen gençler bir yandan sosyalleşip yeteneklerini keşfederken diğer yandan sokakta kendilerini bekleyen kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Merkez içerisinde yer alan sinema salonunda her hafta farklı okullardan öğrenciler ağırlanarak sinema haftası düzenlenirken farklı branşlarda verilen eğitimlere katılan gençler yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalardan derecelerle dönerek Şanlıurfa’nın göğsünü kabartıyor.

“Her zaman gençlerimizin yanındayız”

“Gençlerimize inanıyor, onlar için yeni tesisler hazırlıyoruz” sözünü her defasında yineleyen Başkan Beyazgül, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimize güveniyoruz. Onların yanındayız ve biz büyük bir aileyiz. Gençlerimiz için çağın gerektirdiği yeni tesisler ve alanlar inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

