Şanlıurfa’da AYT heyecanı

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ÖSYM tarafından Türkiye geneli düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri Sınavı (AYT) Şanlıurfa’da başladı.

Türkiye genelinde düzenlenen Alan Yeterlilik Testleri Sınavı (AYT) Şanlıurfa’da da başladı. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter dökeceği sınavın Şanlıurfa ayağında öğrenciler sınava girecekleri okullara akın etti. Sabahın erkan saatlerinden itibaren okullara gelen öğrenciler, kapıların açılmasıyla birlikte salonlara alındı. Her sınavda yaşandığı gibi Saat 10.00’dan sonra kimsenin alınmadığı sınava yetişmek için koşanlar, son anda salona girebildi.

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