Haliliye’de gençlerin adresi yaz spor okulları oluyor

Haliliye Belediyesinin lisanslı sporcular yetiştirdiği Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki tekvando kursu, gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Sağlık ve sporun kalbi Haliliye” sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki Tekvando Kursunda şampiyon sporcular yetiştiriliyor. Lisanslı sporcular yetiştirilen kurslara gençlerin ilgisi büyük olurken, eğitimler ise uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Bu kurslara katılan gençler başarılarıyla Şanlıurfa’yı gururlandırırken, kendilerine sunulan imkanlarla başarıdan başarıya koşuyor. Belediye bünyesinde açılan Yaz Spor Kursları ile kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden gençler, sunulan imkan dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Yaz Spor Okulları için yeni kayıtların başladığı ve 7 14 yaş grubuna yönelik düzenlenen kursa müracaatların spor merkezlerinden alınacağı belirtildi.

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