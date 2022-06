Şanlıurfa’da fıstık üreticileri baklavacılara ateş püskürdü Fıstık üreticileri: “Fıstık fiyatı 400 lira değil, 150 liradır” Baklavacıların fıstık restine üreticiden açıklama

Şanlıurfa'da toplanan fıstık üreticileri, İstanbul'da bir araya gelen baklava ve fıstık üreticilerinin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Üreticiler, fıstık fiyatının 400 değil, 100 lira olduğunu söyledi.

İstanbul’da bir araya gelen baklava ve tatlı üreticilerinin fıstık fiyatlarını protesto etmesinin ardından Şanlıurfa’da toplanan üreticiler, açıklamada bulundu. Fıstık bahçelerinde toplanan üreticiler, fıstık fiyatının 400 lira olmadığını, yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üreticiler olarak fıstık fiyatının 95 ile 100 lira arasında bir fiyatla sattıklarını aktaran çiftçiler, kendileri adına yüksek fiyatlı açıklamalarda bulunan baklava ve tatlı üreticilerini kınadı.

Fıstık tarlasında toplanan çiftçiler adına açıklama yapan üretici Yusuf kaya, fıstığın diğer gıda ürünlerine nazaran fiyatının çok cüzi bir şekilde arttığını, fiyatın 100 lira bandında seyrettiğini söyledi. Kaya, fıstık fiyatının 400 lira değil, 100 lira olduğunu ifade etti. Üretici Ahmet Çalışkan ise girdi fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çekerek, fındığa verilen 200 liralık alan bazlı desteğin fıstığa da verilmesi gerektiğini aktardı.



“Bize yönelik çok kötü ithamlarda bulundular”

Fıstık üreticisi Kaya, “Baklavacılar tarafından sözlü saldırıya uğradık. Saldırıya karşılık vermek için buradayız. Bize yönelik çok kötü ithamlarda bulundular. Yalan yanlış açıklamalarda bulundular. Çiftçi olarak istiyoruz ki kendi hakkımızı kendimiz savunalım. Nasıl ürünümüzü kendimiz yetiştiriyorsak fiyatını da biz belirleyelim. Baklavacılar fıstık fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyorlar, halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Biz 2021 yılında baklavalık fıstığı zaten 55 ve 60 TL arasında satmıştık. Yani şimdi stokçu ve tüccarlar da fıstığı stoklayarak baklavacılara yüksek fiyattan satıyorlar. Bu durumun bizimle bir alakası yok. Biz bu durumu dile getirmek için toplandık. Fıstık şu an diğer ürünlere göre çok çok alt taraflarda kalmıştır. Fıstık en az fiyatı artan ürün olmuş. Çiftçi kardeşlerimizin hepsi bilir, bir kilo kırmızı kabuklu fıstığın fiyatı ile bir kilogram çayın fiyatı eş değerdir. Simdi bir kilo çay 170 lira olmuş bir kilo fıstık ise 100 lira civarında. İşte fıstık neden 100 lira olarak kaldı. Yani bakıldığında biz fıstık fiyatlarına bir zam yapmamışız. Baklavacılar başkanı bize ağır ithamlarda bulundu. Bizi zor durumda bıraktılar. Devlet yetkililerimizin çiftçilere sahip çıkmalarını istiyoruz, bize destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Fıstık üreticisi Sabri Kına, “Fıstık fiyatı şu an 150 lira olması gerekirken 95 ve 100 lira bandında seyrediyor. Fıstık şu anda ayaklar altında. Bu fıstık fiyatları ile biz şuan ne yakıt, ne bakım ne de işçi parasını veremiyoruz. İşçi haklı olarak yevmiyelerine zam yapılmasını istiyor. Haklı olarak 150 yevmiye istiyor. Ama biz fıstığı 100 liradan satıyoruz. Açıklamalarda da 350 ile 400 liraya satış yapılıyor diye söylendi. Biz buna kesinlikle karşıyız. Gelsinler, benim şu an ürünüm yok ama bazı esnaf arkadaşlarda bir iki parça kalmış. Fıstığı 400 liradan sattığımızı söylüyorlar ya, gelsinler ben onlara 150 liradan satayım. Ben de bunu iddia ediyorum” şeklinde konuştu.

Fıstık üreticisi Ahmet Çalışkan da “Fındığa verilen 200 liralık alan bazlı destek fıstığa da verilmesi lazım. Fıstığa verilen şuan alan bazlı destek 25 liradır. Ayrıca bu bu bölge Fırat Havzası'ndadır. Bu tarlaların sulanması lazım. Sulanırsa buralar, her taraf fıstık verir. Verimi yüzde 40 artar” diye konuştu.

