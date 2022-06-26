'Koku'nun İzinde Mezopotamya Sergisi' Şanlıurfa'da açıldı 



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA Arkeoloji Müzesi ve Koku Kültürü Derneği´nin yaptığı iş birliği ile akademisyenlerin ve arkeologların de katkı sunduğu 3 yıllık çalışma sonucunda "Koku´nun İzinde Mezopotamya Sergisi" açıldı. Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı, koku ve aromaterapi uzmanı Bihter Türkan Ergül, sergiye katılan protokole özel hazırlanmış tütsüyle karşıladı. Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri kapsamında Koku Kültürü ve Turizmi Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Müzesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) iş birliğinde Dünya Güzel Koku Günü´nü kutlamak amacıyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde "Koku´nun İzinde Mezopotamya Sergisi açıldı. Sergide bölgede kazılarda bulunan seramik, cam ve kilden yapılmış koku kapları ile çeşitli kokular sergilendi. Serginin açılışına Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekilli Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Doç. Dr. Cenker Atilla, akademisyenler ve davetliler katıldı. Almanya ve Azerbaycan´dan da katılımın olduğu sergide protokol üyeleri, Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı, koku ve aromaterapi uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından özel hazırlanmış bakır kaptan tütsüyle karşıladı. SERGİNİN ŞANLIURFA'DA DÜZENLENMESİ ANLAMLI Serginin açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, koku sergisinin kültür ve medeniyetin başkenti Şanlıurfa'da olması çok anlamlı olduğunu belirterek şunları şöyledi: "Dinimizde de kokunun çok önemi vardır. Peygamber Efendimizin en sevdiği koku, miski amber kokularıdır. Ayrıca hadisi şerifte belirttiği gibi 'Dünyada iki şey bana güzel geldi; bunların bir tanesi de güzel kokudur' der. Koku insanımızda, fıtratında ve imanında güzel olan duygulardır. Sergiyle koku bilgisinin ve kültürün somutlaştırılması anlamlı olmuş. Şanlıurfa'nın endemik bitkileriyle coğrafyası ve tarihin sıfır noktası olması hasebiyle serginin burada düzenlenmesi çok değerli olmuş. Yani her yönüyle farklı bir sergi. Kokuların nasıl çıktığını anlamak için bu merkeze gelmek gerekiyor" Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Burası insanlığın ilk çıkış yeri, bu nedenle de kokuların nasıl çıktığı ve dünyaya nasıl yayıldığını anlamak için bu merkeze gelmek gerekiyor. Arkadaşlarımız bu çalışmaları yapmışlar, kendilerini tebrik ediyorum. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. KOKU UYGARLIĞINDA YAŞIYORUZ "Koku´nun İzinde Mezopotamya Sergisi" Şanlıurfa´da Arkeloloji Müzesinde sergilenmesinin mutluluğunu yaşayan Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkanı, koku ve aromaterapi uzmanı Bihter Türkan Ergül, serginin Türkiye ve dünyada bir ilk olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu yıl 8´inci düzenlenen `Dünya Güzel Koku Günü´ etkinliklerinden bir tanesi. Burası ülkemiz için haklı bir gurur. Mezopotamya, Hitit, Asur, Sümer ve Osmanlı´ya baktığınızda bir koku uygarlığında yaşıyoruz. Koku Kültürü Derneği olarak, koku topraklarında yaşayan bu endemik bitkiler, koku kültürü ve ritüelleri dünyaya yaymak için çıktığımız noktadır, Dünya Güzel Koku Günü. Amacımız buradaki bitkileri ve kokuları dünyaya geniş bir şekilde tanıtabilmek. O yüzden her yıl farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu yılda Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi´nde, Mezopotamya topraklarına ait farklı dönemlere ait koku objelerinin replikalarıyla beraber, kil tabletlerde yer alan kokular, endemik bitkilerle ziyaretçilerimizi buluşturmaktır. Bu bölgede kil tabletlere baktığımız zaman çıkan arkeolojik kazılardaki, sedirden, gülden ve özelikle ardıç ve mühürden bahseder. Bu kokular bu bölgede çok yaygın olduğunu yapmış olduğumuz çalışmalarla gün yüzüne çıkardık." Mezopotamya koku antik çağ koku kapları ve özellikleri hakkında Doç Dr. Cenker Atilla, ile Medeniyetler Araştırma Merkezi Direktörü Agah Karlıağa, sergilenen koku kapları hakkında açıklamada bulundu. Renkli görüntülerin yaşandığı sergide ziyaretçiler, tarihi koku kaplarını incelerken, kokuları da deneme fırsatı buldu. Sergi 5 gün boyunca ziyaretçiler açık olacağı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Merkez Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

2022-06-26 11:41:04



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