Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulunan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-06-29 13:16:38



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