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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ayhan’dan, sulama kanallarına girenlere uyarı

İHA

Vali Ayhan’dan, sulama kanallarına girenlere uyarı

Kurum ziyaretlerini sürdüren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan; 221 kilometrelik sulama kanallarının ilk çıkış noktasında bir değerlendirmede bulunarak, vatandaşların serinleme amaçlı sulama kanallarına girmemeleri konusunda çağrıda bulundu.
Vali Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde DSİ binasına geçen Vali Ayhan’ı burada Vali Yardımcısı Metin Esen, DSİ 15. Bölge Müdürü Mahmut Berber, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı.
İlk olarak DSİ Bölge Müdürlüğü binasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Vali Ayhan, Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Bölge Laboratuarı ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nde de incelemelerde bulundu. Bölge Laboratuarı ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ayhan, ardından bölgenin tarımsal su ihtiyacının karşılandığı 221 kilometrelik sulama kanalları çıkış tünelini gezdi.

Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamak
Vali Ayhan, “DSİ denince bu bölge akla gelir, GAP projesi akla gelir, Atatürk projesi akla gelir, Türkiye’nin ve Dünyanın en büyük yapay nehri akla gelir. Şu an sıfır noktasından 221 kilometrelik bir yapay nehrin ilk başlangıç noktasındayız. Bu tabi ki ülkemizin gücünü, ihtişamını, kudretini göstermekle birlikte ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamaktadır. Bu projenin şu an 8 milyon dekarının yaklaşık 5.8 dekarı sulamaya açıldı. İnşaatlar devam ediyor, devam eden inşaatlar bittiği takdirde bu oran daha da artmış olacak. Yani totalde sulanabilir arazinin yüzde 65’i tarımsal sulamaya açılmış olacak. Urfa çok bereketli; güneş var, su var, nüfus var. Hepsi bir araya geldiğinde de üretim var, istihdam var. DSİ’nin gerek tarımsal sulamada, modern tarımsal sulamada olsun ve diğer alanlarda çok yoğun çalışmaları var, bunları daha da destekleyeceğiz ve sahada takip edeceğiz. Dünden bugüne bu coğrafyaya alın terini, akıl terini akıtan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlamak için ve projelerin bir an önce bitmesi içinde takipçisi olacağız” dedi.

Serinlemek isterken hayatınızdan olmayın
Vali Ayhan, “Her nimetin tabi külfetleri de oluyor, bunlar bir nimettir, ihtiyaçtır, bunu yapmak zorundayız ama maalesef bu sulama kanallarında önlem alsak dahi, uyarı yapsak dahi maalesef olumsuz vakalar, ölümler oluyor. Çocuklarımız serinlemek için su kanallarına giriyorlar ve maalesef üzüntülü hadiseler, acı kayıplarımız oluyor. Ben Urfalı hemşerilerime sesleniyorum, tehlikeli olan yerlerde, uyarı olan yerlerde, ikaz olan yerlerde bu sulama kanallarına kesinlikle girilmemesi ve bu konuda müsaade edilmemesi ve bu konuda çocuklarımızın da uyarılmasını özellikle istiyorum. Suyun debisi, soğukluğu ve hızı gerçekten tehlike arz etmektedir. Biz bunu enerji üretiminde sulama amaçlı kullanmaktayız. Herhangi bir sosyal amaçla çocuklarımızın serinlemesi için değil, teknik olarak da mümkün değil, dolayısıyla çocuklarımızın can güvenliği için kamuoyuyla bunu paylaşmak elzemdir. Hemşerilerime ve bu coğrafyadaki herkese sesleniyorum, lütfen ama lütfen sulama kanallarına girmeyelim, acı tabloyla karşılaşmayalım. Biz de çok üzülüyoruz, çalışanlarımız çok üzülüyor, motivasyonları düşüyor. Tabi ondan daha da acısı bir evladımızı ve bir vatandaşımızı kaybetmiş oluyoruz. Bundan sonra tüm vatandaşlarımıza burada sesleniyoruz, hem canımızı hem de malımızı korumak içinde uyarılara ve ikazlara kulak verelim diyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Urfa’nın inşallah bugünü dünden iyi, yarını da bugünden iyi olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

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