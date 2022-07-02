Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca telefon dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, çeşitli suçlamalar yönelterek, verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak dolandıran 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, bilgisayar, 20 sim kart ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerin telefon kayıtlarında iki günde 3 bin 127 kişiyi arayarak dolandırmaya çalıştıkları belirlendi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-02 13:30:50



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