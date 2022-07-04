Şanlıurfa’da 2023 Turizm Yılına hazırlık başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2023 yılı İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’da Turizm alanında hazırlıklara başlanıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile birlikte kentte Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile birlikte kentin kalbi konumunda bulunan Kızılay Meydanında (Sarayönü) sürdürülen ‘’Kızılay Kent Meydanı’’ proje çalışmalarını inceledi. 2. Etapta kamulaştırılan alanlarda yıkım çalışmalarının hızla devam ettiği meydan projesinin bu yılsonunda tamamlanması hedefleniyor. Şanlıurfa’da tarihi konakların gün yüzüne çıkarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan ve atıl durumdan kurtarılan Hacı Kamil Konağının restorasyon çalışması devam ediyor. Tarihi dokunun korunmasına yönelik yapılan restorasyon çalışmasında Hacı Kamil Konağı eski görünümüne kavuşacak.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile birlikte tarihi konaktaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mimarlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beyazgül. “Şanlıurfa Valimiz Salih Ayhan ile birlikte Kızılay Meydanı ve Hacıkamil Konağı'nda devam eden çalışmaları inceledik. Esnafımız, hemşehrilerimiz, büyüklerimiz, çocuklarımız... Kime sorduysak hep aynı cevabı aldık. Bu projeler şehrimize çok yakışacak, nefes aldıracak inşallah” dedi.

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