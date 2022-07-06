Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü



Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Siverek'in Şirinkuyu Mahallesindeki evine giden yetkililer, baba Mehmet Ali Gürler ile diğer aile üyelerine acı haberi iletti. Acı haber ile yasa boğulan şehidin yakınlarını protokol üyeleri ve yakınları teselli etti.

Şehit Er Yusuf Gürler'in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), trafik kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"5 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-07-06 00:53:30



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