Şanlıurfa'da banka önünde şüpheli çanta paniği

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, bankanın önüne bırakılan çanta, bomba şüphesi nedeniyle fünye ile patlatılırken, içinden dizüstü bilgisayar çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana geldi. Banka şubesinin kapısına bırakılan çantayı görenler, bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, çevrede tedbir alıp, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı ekipler de çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan dizüstü bilgisayar çıktı. Polis, inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-06 15:58:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.