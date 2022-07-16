Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Kepez bölgesinde yaşandı. E.K.’nin kullandığı 31 ABF 512 plakalı Ford marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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