Abide Kavşağı Projesi Şanlıurfa’ya değer katacak

Şanlıurfa’da kent ulaşımına değer katacak projeler çerçevesinde şehrin kalbi konumunda bulunan Abide Kavşağı Projesinin tamamlanması için geri sayım devam ediyor.

Kent genelinde yeni yollar, alternatif güzergâhlar ve köprüler inşa ederek vatandaşların hayatına ve şehrin gelişimine değer katan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak olan Abide Kavşağı ilave köprü yapım çalışmalarını sürdürüyor. 210 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen ve inşaat alanına elektronik geri sayım cihazı konulan proje 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak hazırlandı. Kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve konforlu ulaşımı sağlayacak olan projede 67 gün geride kaldı. İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan Abide Kavşağında ilave köprü yapım işi titizlikle sürdürülüyor.

Şehir içi ulaşım nefes alacak

Ana güzergâhlarda yaptığı çalışmalarla trafik yükünü azaltan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abide Kavşağı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Önemli geçiş güzergahlarından biri olan Abide Kavşağında başlatılan proje ile şehir içi trafik akışı önemli ölçüde rahatlatılacak. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan çalışmaların devam ettiği Abide Kavşağı projesi inşaat çalışması için başlatılan geri sayım 143. Gününde de devam ediyor.

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