Eyyübiye’de yazlar dolu dolu geçiyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye Belediyesi, AK Evler Spor Salonları ve Kadın Destek Merkezlerindeki faaliyetlerle çocuklar, gençler ve kadınlara yaz aylarında da önemli aktiviteler sunulmaya devam ediyor.

Karate, judo, taekwondo, güreş gibi bireysel spor dallarında çocuk ve gençlerin yetişmesini sağlayan, bu alanda yerel, ulusal ve uluslararası çok sayıda başarıya imza atarak Şanlıurfalıların göğsünü kabartan Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonları, yaz tatilinin başlamasıyla çocuk ve gençlerin vazgeçemediği mekanlar olmayı sürdürüyor. Yüzlerce çocuk ve gencin açılan yaz kurslarına kayıt yaptırdığı spor salonlarında tercih ettikleri sportif faaliyetlere katılarak profesyonel spor yaşamına ilk adımlarını atarken, usta öğreticiler ve kurum kuruluşlardan görevlendirilen uzmanlar tarafından da verilen sosyal gelişim programlarına katılıyorlar. Çocuk ve gençlerin milli ve manevi şuurla yetişmeleri, birlik ve beraberliklerinin kuvvetlenmesi, kültürel gelişimlerinin sağlanması amacıyla düzenlenen programlar, büyük ilgi görüyor. Kadın destek merkezlerinde de yaz aylarına yönelik kurs ve aktivite programlarını genişleten Eyyübiye Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların da hayatlarını değiştiren projeler uyguluyor. Biçki dikiş, nakış, çeşitli el işleri gibi gelir getirici faaliyetlere katılarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar, okuma yazma ve Kur’anı Kerim derslerine de katılarak kişisel gelişimlerini artırıyorlar. Kendileri kurslara katılırken, çocukları da kreş imkanından faydalanan kadınlar, komşu ve arkadaşlarını da Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezlerine davet ediyorlar.

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