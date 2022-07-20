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Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı

DHA

Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün canlı bomba olarak kendini patlatmasıyla hayatını kaybeden 33 kişi, düzenlenen törenle anıldı.
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) öncülüğünde, 20 Temmuz 2015'te, Suruç ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Aynel Arap kentine oyuncak ve insani yardım malzemesi götürmek isteyen grup, Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaparken canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz, üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda canlı bombayla birlikte 34 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi ise yaralandı.
KARANFİL BIRAKTILAR
Hayatını kaybedenler için olayın 7'nci yıl dönümünde Amara Kültür Merkezi bahçesinde anma töreni düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi aldığı törene aralarında HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile ölenlerin yakınlarının bulunduğu kalabalık katıldı. Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart taşıyan grup, saldırının olduğu alana karanfil bırakıp yaşamını yitirenleri andı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-07-20 14:19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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