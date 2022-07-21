3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

O grubu açıkladı! "Maskesini her ortamda takmalı"

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-07-21 13:24:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.