Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyon projelerinden biri olan Şanlıurfa Bilim Merkezi hızla yükseliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığı ile yapımına başlanılan Şanlıurfa Bilim Merkezinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin sayılı bilim merkezlerinden biri olan ve tamamlandığında bilimin güneşinin doğduğu Şanlıurfa’yı daha da ileriye taşıyacak olan Şanlıurfa Bilim Merkezi teknoloji ve inovasyonu tek çatı altında toplayacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak, Şanlıurfalı gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınında inşa ettiği Bilim Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'yı her alanda geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önem verdiği projelerden biri olan bilim merkezi 9 bin metrekare kapalı alanı, 40 bin metrekare peyzaj alanı toplamda 51 bin metrekare proje alanıyla Şanlıurfa’ya değer katacak. Şanlıurfa Bilim Merkezinin tamamlanmasıyla birlikte bilimi seven, anlamaya çalışan, günlük hayatta bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Öğrencileri bilim, teknoloji ve inovasyon ile buluşturacak olan “Şanlıurfa Bilim Merkezi” Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandıracak. Çalışmaların devam ettiği bilim merkezi tamamlandığında Türkiye’nin sayılı bilim merkezlerinden biri olacak.

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