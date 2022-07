Baydilli engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği'ni (ŞUOFİAD) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Habip Polat ve engelli vatandaşlarla sohbet eden Baydilli, engelli vatandaşlar için belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve projelerini anlattı. Baydilli engelli vatandaşların talep ve önerilerini de dinlerken, yapılabilecek hizmetlerin bir an önce yerine getirilmesi için not alıp ilgili birimlere iletti.

Ziyarette konuşan Baydilli, “Belediye meclisimizde engelli kardeşlerimizi, temsil eden engelli bir meclis üyemiz de bulunuyor. Engelli kardeşlerimiz için neler yapabiliriz, onlara sosyal yaşamları içerisinde nasıl yardımcı olabiliriz ve nasıl engel olmayız diye istişareler gerçekleştiriyoruz. İnşallah biz hiçbir zaman kardeşlerimizi mağdur etmeyeceğiz ve sosyal yaşam içerisinde her zaman yer almaları, faaliyet göstermeleri için destek olacağız” diye konuştu.

Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği Başkanı Habip Polat da, Baydilli’nin her zaman kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ŞUOFİAD ziyareti sonunda engelli vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

