Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da hararet yapan oto kurtarma aracının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ŞanlıurfaDiyarbakır karayolunun Kızlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen oto kurtarma aracı, iddiaya göre hararet sonucu motor kısmından alev almaya başladı. Sürücünün kendisini dışarı attığı araç kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbarla olay yerine giden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ederek kontrol altına aldığı araç, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.