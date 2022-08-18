Fıstık bahçesinde saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 28 göçmen, fıstık bahçesinde yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kızlar Mahallesi kırsalında arama yaptı. Ekipler, otoyol köprüsü yakınlarındaki fıstık bahçesinde gizlenen 28 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-08-18 16:46:27



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